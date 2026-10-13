Trump impulsa la autorregulación de la IA y Silicon Valley celebra el nuevo rumbo

La política de Estados Unidos frente a la inteligencia artificial atraviesa un giro marcado hacia la autorregulación de las empresas, una estrategia celebrada por fundadores de compañías tecnológicas e inversores de capital de riesgo, pero que también genera cuestionamientos entre especialistas en seguridad y organizaciones civiles.

El debate quedó expuesto durante la Semana de la Tecnología de San Francisco, donde buena parte de las conversaciones giró alrededor del nuevo escenario impulsado por el gobierno de Donald Trump: acelerar el desarrollo de los sistemas más avanzados y reducir las barreras regulatorias que, según la administración, podrían frenar la competencia con China.

A finales de septiembre, Trump reunió en la Casa Blanca a representantes de algunas de las compañías tecnológicas más importantes y encabezó la firma de un acuerdo voluntario sobre seguridad.

El documento establece compromisos para que las empresas que desarrollan modelos de frontera implementen controles internos, evalúen riesgos vinculados con ciberseguridad y amenazas biológicas o químicas y recurran a auditorías independientes. Sin embargo, el acuerdo no funciona como una regulación obligatoria ni establece un régimen público de sanciones ante eventuales incumplimientos.

La apuesta de Trump por menos regulación

El Presidente estadounidense viene defendiendo una política que privilegia la velocidad de innovación y la posición de Estados Unidos en la carrera tecnológica global.

Su administración también dispuso que el Poder Ejecutivo utilice oficialmente la expresión “superinteligencia” en reemplazo de “inteligencia artificial”, una decisión formalizada mediante una orden ejecutiva firmada el 29 de septiembre.

La Casa Blanca considera que el crecimiento acelerado del sector puede convertirse en una ventaja económica y estratégica frente a China y sostiene que las compañías tienen capacidad para implementar sus propios mecanismos de seguridad.

Tras el encuentro con los ejecutivos tecnológicos, Trump aseguró que observa un alto nivel de autorregulación dentro de la industria. El pacto fue acompañado por representantes de OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Nvidia y otras compañías del sector.

Silicon Valley mira el nuevo escenario como una oportunidad

El cambio de rumbo despertó entusiasmo entre inversores y emprendedores.

Durante distintos encuentros celebrados en San Francisco, representantes del capital de riesgo destacaron las oportunidades que abre la expansión de la inteligencia artificial aplicada a defensa, ciberseguridad y sistemas autónomos.

Uno de los sectores que concentra mayor atención es precisamente el de la tecnología militar.

Kyle Stanford, director de investigación de capital de riesgo en PitchBook, destacó durante una conferencia que el presupuesto estadounidense de defensa alcanzó el billón de dólares y que US$13.500 millones están destinados a inteligencia artificial y sistemas autónomos.

Para los inversores, ese volumen de recursos puede acelerar el crecimiento de empresas dedicadas a desarrollar drones, herramientas de análisis, ciberseguridad y sistemas de decisión automatizados para las Fuerzas Armadas.

Las dudas sobre dejar el control en manos de las empresas

El entusiasmo empresarial convive, sin embargo, con una discusión cada vez más intensa sobre quién debería supervisar sistemas capaces de intervenir en áreas sensibles.

Especialistas y antiguos responsables de seguridad de compañías tecnológicas advierten que los mecanismos internos no necesariamente reemplazan una legislación con obligaciones claras y organismos públicos capaces de fiscalizar su cumplimiento.

Las diferencias alcanzan incluso a las propias empresas que defienden las evaluaciones externas.

OpenAI y Anthropic se encuentran discutiendo cómo deberían funcionar las revisiones independientes de sus modelos y qué grado de libertad tendrán los especialistas para publicar sus conclusiones. Uno de los principales puntos de tensión es cómo equilibrar la transparencia con la protección de secretos comerciales y propiedad intelectual.

Esa discusión adquiere mayor relevancia a medida que los modelos aumentan sus capacidades y pueden actuar con mayor autonomía.

Seguridad, innovación y una discusión todavía abierta

La Casa Blanca sostiene que innovación y seguridad pueden avanzar simultáneamente sin imponer una estructura regulatoria que ralentice el desarrollo.

Al mismo tiempo, el propio gobierno comenzó a reforzar algunos mecanismos institucionales vinculados con los riesgos de estas tecnologías. La administración creó una estructura específica para abordar cuestiones de seguridad y supervisión relacionadas con la denominada “superinteligencia”, aunque sin abandonar su enfoque favorable a la autorregulación empresarial.

El escenario muestra una tensión que probablemente acompañará la expansión de la industria durante los próximos años.

Por un lado, Estados Unidos busca conservar su liderazgo tecnológico y atraer inversiones multimillonarias hacia inteligencia artificial, centros de datos, defensa y automatización. Por otro, crecen las preguntas sobre la capacidad de las propias compañías para controlar tecnologías cuyos efectos pueden extenderse a la seguridad nacional, la información pública, el mercado laboral y la vida cotidiana.

La discusión dejó de ser únicamente tecnológica. El punto central ahora es quién fija las reglas, quién controla su cumplimiento y hasta dónde puede llegar la autorregulación de las empresas que desarrollan los sistemas más poderosos del sector.