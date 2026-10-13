El martes 13 vuelve a despertar supersticiones y mitos sobre la mala suerte

Cada vez que el calendario marca un martes 13, resurgen antiguas supersticiones vinculadas con la mala suerte. Para algunas personas es apenas una curiosidad; para otras, una fecha en la que conviene evitar viajes, casamientos o decisiones importantes.

Este martes 13 de octubre vuelve a poner en escena una de las creencias populares más extendidas en países de tradición hispana.

La asociación no tiene respaldo científico. No existe evidencia que demuestre que durante un martes 13 ocurran más accidentes, problemas o acontecimientos negativos que en cualquier otra jornada.

Sin embargo, la superstición sobrevivió durante siglos alimentada por referencias religiosas, mitológicas e históricas.

Por qué el martes quedó asociado con la mala suerte

Una de las explicaciones proviene de la tradición romana.

El nombre martes deriva de Marte, el dios de la guerra, relacionado en la mitología con los enfrentamientos, la destrucción y la violencia. Esa asociación habría contribuido con el tiempo a otorgarle al día una carga negativa.

También suele mencionarse la caída de Constantinopla, ocurrida el 29 de mayo de 1453, cuando la ciudad fue conquistada por el Imperio otomano y llegó a su fin el Imperio bizantino.

Aquella jornada cayó un martes y el acontecimiento terminó reforzando la mala reputación del día en algunas tradiciones del Mediterráneo oriental.

Pero el martes representa solamente una parte del mito. La otra es el número 13.

Por qué el 13 tiene fama de número maldito

En buena parte de la tradición occidental, el número 13 adquirió durante siglos una connotación negativa.

Una de las explicaciones más conocidas está relacionada con la Última Cena, en la que Jesús compartió la mesa con sus 12 apóstoles. La imagen de 13 personas reunidas quedó posteriormente asociada con la traición de Judas y los acontecimientos que precedieron a la crucifixión.

También existen referencias religiosas vinculadas con el capítulo 13 del Apocalipsis, donde aparece la figura de una bestia asociada con el mal.

Con el tiempo, esas interpretaciones trascendieron lo religioso y se incorporaron a costumbres cotidianas.

Hay edificios que directamente omiten el piso 13, hoteles sin habitación con ese número y personas que evitan compartir una mesa entre exactamente 13 comensales.

En Argentina, además, el número tiene otra referencia popular: el 13 representa “la yeta” en la tradicional tabla de los sueños utilizada para las apuestas.

Las supersticiones que todavía sobreviven

La combinación entre martes y 13 dio origen a diferentes creencias que siguen presentes en la cultura popular.

Una de las más conocidas sostiene que no conviene casarse durante esa jornada. De allí surge el viejo refrán: “Martes 13, no te cases ni te embarques”.

También hay personas que prefieren postergar viajes, firmas de contratos, mudanzas o el comienzo de nuevos proyectos.

Otros simplemente evitan utilizar el número 13 en determinadas situaciones, aunque no modifiquen el resto de sus actividades.

Todas estas prácticas forman parte de tradiciones transmitidas durante generaciones y no de una relación demostrable entre la fecha y la mala fortuna.

El martes 13 conserva así buena parte de su fama, pero más por el peso de la historia y la cultura popular que por alguna capacidad real de alterar lo que pueda ocurrir durante el día.