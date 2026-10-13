Argentina volvió a quedar en la categoría más alta del informe mundial sobre trata de personas

Argentina volvió a integrar la categoría Tier 1 del informe sobre trata de personas (Trafficking in Persons Report), elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se trata del nivel más alto de la evaluación internacional, que considera el cumplimiento de los estándares mínimos para combatir este delito.

La clasificación fue celebrada este martes por autoridades nacionales de seguridad. Según el informe, entre los avances registrados durante el período evaluado se encuentra el aumento de las condenas contra personas involucradas en redes de trata.

También se destacó la creación del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, además de la implementación de protocolos destinados a detectar posibles víctimas en buques pesqueros extranjeros y en pasos fronterizos.

Los desafíos en la lucha contra la trata

A través del Ministerio de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual llevan adelante acciones de investigación y prevención de estos delitos.

La permanencia en la categoría Tier 1 representa un reconocimiento a las medidas implementadas, aunque también plantea el desafío de sostener y profundizar las políticas de prevención, investigación y asistencia a las víctimas.

El informe internacional evalúa las medidas adoptadas por los países para enfrentar la trata de personas, un delito que vulnera los derechos humanos y que puede involucrar explotación sexual, trabajo forzoso y otras formas de explotación.