Operaron con éxito al papa León XIV, pero confirmaron que tiene cáncer de pulmón

El papa León XIV fue operado con éxito este martes en Roma, luego de que los médicos detectaran un nódulo localizado en uno de sus pulmones. La intervención se realizó en el Policlínico Gemelli y, según informó el Vaticano, concluyó dentro de los plazos previstos y sin complicaciones.

Sin embargo, el parte médico posterior confirmó que el nódulo correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. Durante la cirugía, el equipo médico extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba la lesión.

El procedimiento quirúrgico duró aproximadamente una hora y media. Tras la intervención, el Pontífice regresó a su habitación, donde permanecerá bajo observación mientras avanza su recuperación.

La agenda del Papa quedó suspendida

A raíz de la operación, el Vaticano suspendió los compromisos públicos de León XIV hasta el martes 20 de octubre, con el objetivo de facilitar su recuperación. Se prevé que permanezca internado durante varios días.

Antes de la intervención, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, había señalado que el Papa se encontraba sereno, aunque preocupado por la situación. También manifestó su confianza en que el problema pudiera resolverse favorablemente.

La noticia generó preocupación entre los fieles, mientras las autoridades eclesiásticas aguardan la evolución clínica del Pontífice y las próximas actualizaciones oficiales sobre su estado de salud.