San Luis tendrá otro miércoles inestable con lluvias y tormentas después del mediodía

Las condiciones de inestabilidad continuarán este miércoles en San Luis, con abundante nubosidad, precipitaciones y posibilidad de tormentas durante la segunda mitad del día.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que el cielo permanecerá mayormente nublado y que durante la jornada se registrarán lluvias y lloviznas en distintos sectores de la provincia.

Después del mediodía aumentará además la probabilidad de tormentas aisladas, en el marco de un período de inestabilidad que viene afectando al territorio provincial desde comienzos de la semana.

La mañana comenzó fresca, con registros que en diferentes localidades oscilaron aproximadamente entre los 5°C y los 12°C.

Para el resto del miércoles, la REM estima una mínima promedio provincial de 10°C y una máxima de 17°C, por lo que las temperaturas continuarán por debajo de los valores habituales para esta etapa de la primavera.

Viento del sureste y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora

El viento será otro de los factores presentes durante la jornada.

Soplará predominantemente desde el sector sureste con intensidad leve a moderada, con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora.

En la región noroeste provincial podrían registrarse ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

Las condiciones mantendrán un ambiente fresco y húmedo durante gran parte del día, especialmente en aquellas localidades donde persistan las precipitaciones.

La inestabilidad continuará en los próximos días

El escenario todavía no mostrará una mejora definitiva durante el jueves.

Para esa jornada se espera cielo entre parcialmente nublado y nublado, con una mínima promedio de 9°C y una máxima cercana a los 18°C.

El viernes comenzaría una recuperación gradual de las condiciones meteorológicas, aunque todavía con abundante nubosidad. Las temperaturas oscilarían entre los 9°C y los 19°C.

La REM mantiene además vigente un informe especial hasta el lunes 19 de octubre por un período prolongado de inestabilidad, con mejoramientos temporarios y posibilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad en buena parte del territorio provincial.

Así, después de varios días consecutivos de cielo cubierto y precipitaciones, San Luis continuará atravesando una semana marcada por la humedad, las bajas temperaturas y mejoras que, por ahora, serán apenas temporarias.