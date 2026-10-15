Una encuesta ubica a La Libertad Avanza primera, pero el peronismo suma más votos si se une

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una nueva encuesta nacional ubica a La Libertad Avanza como la fuerza política con mayor intención de voto, aunque muestra un escenario de fragmentación electoral y una proporción significativa de ciudadanos que todavía no definieron sus preferencias.

El relevamiento fue realizado por la consultora QSocial y forma parte del informe QMonitor de octubre de 2026, difundido este jueves 15 de octubre.

Según los resultados, el oficialismo nacional obtiene el 26% de intención de voto, seguido por el peronismo con el 23% y el kirchnerismo con el 13%.

La particularidad del estudio es que presenta al peronismo y al kirchnerismo como dos alternativas diferentes. Si se suman ambos porcentajes, alcanzan el 36%, diez puntos por encima de La Libertad Avanza.

Sin embargo, esa suma es únicamente matemática y no significa que una eventual candidatura unificada obtendría automáticamente ese nivel de respaldo.

Cómo está la intención de voto para las elecciones de 2027

La consultora preguntó a los participantes qué partido elegirían si las elecciones presidenciales se realizaran al día siguiente.

Los resultados fueron los siguientes:

Intención de voto La Libertad Avanza 26% Peronismo 23% Kirchnerismo 13% PRO 8% Izquierda 5% Unión Cívica Radical 2% Otros espacios 4% Voto en blanco 4% No sabe 15%

El estudio muestra una diferencia de tres puntos porcentuales entre La Libertad Avanza y el peronismo, mientras que el PRO aparece como la cuarta opción, con el 8%.

La izquierda reúne el 5% y la UCR registra el 2%, mientras que el 15% de los consultados todavía no tiene definido su voto.

Este último dato resulta relevante porque representa a un sector del electorado cuyas preferencias podrían modificarse durante los próximos meses.

Qué ocurre si se suman el peronismo y el kirchnerismo

Uno de los aspectos centrales de la encuesta es la división de las respuestas entre quienes se identifican con el peronismo y quienes prefieren al kirchnerismo.

Mientras el 23% eligió al peronismo como opción electoral, otro 13% manifestó su preferencia por el kirchnerismo.

En conjunto, ambas expresiones reúnen el 36% de las respuestas, aunque la consultora no midió en esa pregunta una candidatura que representara a ambos sectores.

Por lo tanto, no es posible asegurar que una eventual alianza electoral conservaría la totalidad de esos votos.

La diferencia entre ambas categorías también permite observar cómo se distribuyen las preferencias dentro de un espacio político que todavía debe definir sus candidaturas y posibles acuerdos para 2027.

Cuántos votantes conservan La Libertad Avanza, el PRO y la UCR

El informe también analizó el comportamiento de los encuestados según su identificación partidaria.

Entre quienes se consideran mileístas, el 83% manifestó que votaría a La Libertad Avanza, mientras que el 6% elegiría al PRO, el 3% al peronismo y el 7% todavía no sabe a quién acompañaría.

En el caso de los simpatizantes del PRO, el 56% mantiene su preferencia por ese partido, pero el 19% se inclinaría por La Libertad Avanza y otro 19% permanece indeciso.

Entre los identificados con la Unión Cívica Radical, el 65% elegiría a la UCR, el 16% votaría al oficialismo nacional y el 14% todavía no definió su preferencia.

Por su parte, entre quienes se identifican con el peronismo y el kirchnerismo, el 67% optaría por un candidato peronista y el 26% por el kirchnerismo.

La encuesta también señala que el 72% de los simpatizantes de izquierda votaría a ese espacio, mientras que el 16% elegiría al peronismo y el 12% al kirchnerismo.

Los independientes muestran un alto nivel de indecisión

Otro de los segmentos analizados es el de los ciudadanos que no se identifican con ninguna fuerza política.

Entre estos votantes, el 25% todavía no sabe a quién elegiría en las próximas elecciones presidenciales.

Dentro del mismo grupo, La Libertad Avanza obtiene el 14%, el kirchnerismo el 13% y el peronismo el 10%.

Más atrás aparecen el PRO, con el 9%; la izquierda y otros espacios, con el 8% cada uno; y la UCR, con el 3%.

Además, el 9% de los independientes manifestó que votaría en blanco.

Los datos muestran que una parte considerable de este segmento aún no tiene una preferencia electoral definida.

Cómo se realizó la encuesta

El relevamiento de QSocial se desarrolló entre el 5 y el 28 de septiembre de 2026, mediante entrevistas online de alcance nacional.

La muestra estuvo integrada por 1.650 personas mayores de 18 años habilitadas para votar.

La consultora informó un margen de error de ±2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

En ese contexto, la diferencia de tres puntos entre La Libertad Avanza y el peronismo debe interpretarse con cautela, ya que se encuentra próxima al margen de error informado.

Además, al tratarse de una encuesta realizada más de un año antes de las elecciones, sus resultados reflejan las preferencias declaradas durante septiembre y no constituyen una predicción del resultado electoral.

El dato central del estudio es la distribución del voto entre varias fuerzas políticas y la persistencia de un 15% de indecisos, en un escenario en el que todavía no están definidas las principales candidaturas presidenciales.