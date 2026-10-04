Colapinto remontó ocho puestos en una carrera caótica y terminó 13° en Sepang

Franco Colapinto tuvo que remar desde atrás y terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin, disputado de manera excepcional en el circuito de Sepang, Malasia. El argentino protagonizó una remontada de ocho posiciones, aunque no logró volver a sumar puntos para Alpine.

El piloto argentino había quedado condicionado antes de largar. Después del accidente que protagonizó en Azerbaiyán, recibió una penalización de cinco lugares por haber sido considerado responsable de la colisión que involucró también a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris.

A esa sanción se sumaron otros 10 puestos por el uso de un quinto motor de combustión interna en la temporada. Por eso, pese a haber clasificado 15°, Colapinto terminó largando desde el puesto 21.

La carrera tampoco fue sencilla. Una fuerte tormenta obligó a retrasar la largada y dejó la pista en condiciones muy complicadas. La lluvia, el agua acumulada y los cambios de adherencia provocaron una competencia caótica, con varios pilotos afectados por las condiciones.

En ese contexto, Colapinto consiguió avanzar posiciones y completar las 55 vueltas. Terminó 13°, a 18,997 segundos del ganador, Max Verstappen, que consiguió su primera victoria de la temporada.

Después de la carrera, el argentino destacó el ritmo de su Alpine y lamentó que las condiciones y algunos problemas en la largada le impidieran pelear por un resultado todavía mejor. Su próximo objetivo será dejar definitivamente atrás el episodio de Azerbaiyán y volver a meterse en la zona de puntos.

La fecha también tuvo un cierre particular para Colapinto: compartió pista con Norris, quien había criticado duramente al argentino después del accidente en Bakú y luego se disculpó por haber pedido una suspensión. Ambos pudieron dejar atrás públicamente aquella polémica y volvieron a competir una semana después.