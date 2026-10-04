Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso y cerró otra noche de fiesta en el Monumental

La Selección argentina volvió a dar una exhibición de contundencia. Goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental, dominó desde el comienzo y convirtió el amistoso en otra noche de celebración ante su gente.

El equipo de Lionel Scaloni necesitó apenas cuatro minutos para abrir el marcador. Lautaro Martínez falló un penal, pero capturó el rebote y puso el 1-0. Poco después, un remate de Julián Álvarez terminó en gol en contra de Moumouni Diallo.

A los 12 minutos, Gianluca Prestianni aprovechó una asistencia de Lautaro y marcó el tercero. Argentina no bajó el ritmo y siguió encontrando espacios frente a un rival que tuvo enormes dificultades para contener los ataques.

Antes del descanso llegaron otros dos golpes. Nico Paz convirtió el cuarto a los 34 minutos y Julián Álvarez apareció apenas un minuto después para marcar el quinto, tras una asistencia de Prestianni. Argentina se fue al entretiempo con una diferencia prácticamente irreversible.

Scaloni aprovechó la ventaja para mover el equipo y darle minutos a otros futbolistas. Entre ellos estuvo Franco Mastantuono, quien a los 11 minutos del segundo tiempo marcó su primer gol con la Selección Mayor para poner el 6-0.

La goleada se cerró sobre el final con un cabezazo de Giuliano Simeone, que estableció el 7-0 definitivo. La victoria igualó la máxima goleada de la era Scaloni, el mismo resultado conseguido frente a Curazao.

Más allá del resultado, el partido también funcionó como una nueva prueba para una Selección que ya empieza a mirar hacia el próximo ciclo mundialista. Los jóvenes volvieron a tener protagonismo y Scaloni destacó después del encuentro que todos los futbolistas que tuvieron su oportunidad respondieron.

Ahora, sin embargo, toda la atención se trasladará al próximo partido. El martes, Argentina enfrentará a Benín en el Monumental en la despedida de Lionel Messi de la Selección, en una noche que tendrá un significado muy diferente después de esta goleada.