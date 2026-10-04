Murió Miguel Ángel Zeballos, el artista que retrató la identidad de Villa Mercedes

El artista plástico y docente Miguel Ángel Zeballos murió este domingo en Villa Mercedes, a los 74 años. Su trayectoria estuvo marcada por una estrecha relación con la ciudad, que durante décadas fue una de las principales fuentes de inspiración para su obra.

Zeballos dedicó gran parte de su vida a la pintura y a la enseñanza de las artes plásticas. Su producción artística incluyó distintos sectores y rincones de Villa Mercedes, que quedaron representados en sus trabajos y que le permitieron construir una mirada propia sobre la identidad de la ciudad.

Una vida ligada al arte

El dibujo formó parte de su vida desde los primeros años. En una entrevista, el artista había recordado que durante la escuela primaria sus compañeros le pedían que ilustrara las primeras hojas de sus carpetas, una anécdota que reflejaba una vocación que lo acompañaría durante toda su vida.

Con el paso de los años, esa inclinación se transformó en una profesión y también en una forma de transmitir conocimientos. Como docente de artes plásticas, Zeballos compartió su experiencia con distintas generaciones y contribuyó a acercar el arte a sus alumnos.

La acuarela fue una de las técnicas que más exploró y disfrutó. A través de ella logró representar diferentes escenarios de Villa Mercedes y convertir espacios cotidianos de la ciudad en parte de su producción artística.

Villa Mercedes como inspiración

Su obra mantuvo un vínculo permanente con la ciudad. Pintó calles, viviendas y edificios que forman parte del paisaje cotidiano de Villa Mercedes y presentó parte de sus trabajos en la Casa de la Cultura, donde también quedaron algunas de sus obras.

Esa relación con la ciudad fue destacada tras conocerse su fallecimiento. El intendente Maximiliano Frontera lo recordó públicamente y destacó su capacidad para encontrar historias y motivos para pintar en las calles, los edificios y las personas con las que se relacionaba.

“Pocas personas han sabido retratar nuestra ciudad con tanto amor”, expresó el intendente al despedirlo.

El legado de un artista

La muerte de Zeballos generó muestras de afecto entre quienes compartieron con él su actividad artística y docente. Su legado queda no solo en las obras que realizó, sino también en quienes aprendieron de él y en las imágenes de Villa Mercedes que convirtió en pinturas.

A los 74 años, el artista dejó una obra estrechamente vinculada con la ciudad que eligió retratar y que se convirtió, a lo largo de su trayectoria, en uno de los principales motivos de su trabajo.