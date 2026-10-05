La Luna se acercó a Marte y este martes tendrá otro encuentro con Júpiter

La Luna será protagonista de dos llamativos encuentros planetarios en el cielo de esta semana. El primero ocurrió durante la madrugada de este lunes 5 de octubre, cuando el satélite natural apareció visualmente cerca de Marte. El segundo llegará este martes 6 y tendrá a Júpiter como acompañante.

El Planetario de San Luis anticipó que ambos fenómenos pueden apreciarse a simple vista desde distintos puntos de la Argentina, sin necesidad de utilizar telescopios ni binoculares. El horario recomendado es alrededor de las 6 de la mañana, antes de que la claridad del amanecer dificulte la observación.

Para observar el segundo encuentro habrá que dirigir la mirada hacia el horizonte noreste. La Luna estará en fase menguante y aparecerá visualmente próxima a Júpiter, uno de los objetos más brillantes del cielo antes de la salida del Sol.

La aproximación es solamente aparente: los cuerpos continúan separados por enormes distancias en el espacio, pero desde la perspectiva terrestre se los verá ocupando una región muy cercana del firmamento.

Durante la madrugada de este lunes, la Luna pasó cerca de Marte, que se encuentra atravesando la constelación de Cáncer. El planeta rojo es visible durante las horas previas al amanecer y actualmente continúa aumentando progresivamente su brillo.

Este martes será el turno de Júpiter, ubicado en la región de Leo. El gigante gaseoso también puede observarse antes de la salida del Sol y, por su intenso brillo, resulta relativamente sencillo diferenciarlo de las estrellas cercanas.

Dos gigantes del Sistema Solar

Marte alberga al Monte Olimpo, el volcán más grande conocido del Sistema Solar. De acuerdo con mediciones difundidas por NASA, alcanza aproximadamente 21,9 kilómetros de altura tomando como referencia el terreno circundante, frente a los 8,8 kilómetros del Everest sobre el nivel del mar.

Júpiter, en tanto, es el planeta más grande del Sistema Solar y tiene entre sus principales características a la Gran Mancha Roja, una enorme tormenta anticiclónica observada desde hace siglos. Sus dimensiones han variado con el tiempo y las mediciones de NASA mostraron una reducción progresiva de su tamaño.

Una propuesta para conocer el Sistema Solar

En paralelo con estos fenómenos, el Planetario de San Luis anunció el curso virtual “10 Mundos en 10 Domingos”, destinado a niños y adolescentes de todo el país.

La propuesta comenzará el domingo 11 de octubre y se extenderá hasta el 13 de diciembre. Las actividades se realizarán los domingos a las 16 mediante WhatsApp y cada encuentro tendrá una duración aproximada de 25 minutos.

El programa recorrerá el Sol, la Luna y los ocho planetas del Sistema Solar. Los cupos son limitados y las consultas e inscripciones se realizan al WhatsApp 2664002300.

Para quienes quieran observar el próximo fenómeno, la cita será este martes alrededor de las 6 de la mañana. Con un horizonte noreste despejado y sin demasiada nubosidad, no hará falta ningún instrumento: la Luna y el brillante Júpiter podrán distinguirse a simple vista antes del amanecer.