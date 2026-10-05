Poggi vuelve a poner en venta la Casa de San Luis para financiar el Hospital de Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi volvió a poner en venta la Casa de San Luis en Buenos Aires, con el objetivo de utilizar los recursos obtenidos para financiar las obras de reconstrucción del Hospital “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes.

El mandatario firmó este domingo 4 de octubre el decreto que habilita un segundo llamado a licitación pública para desprenderse del inmueble ubicado en Azcuénaga 1083/1087, en pleno barrio porteño de Recoleta.

La apertura de las ofertas fue fijada para el 10 de diciembre a las 11, en la sede de la Caja Social y Financiera de la Provincia, ubicada en Lavalle 840 de la ciudad de San Luis. El decreto también aprueba el pliego de bases y condiciones que regirá la operación.

Será el segundo intento del Gobierno provincial por vender la histórica propiedad. La primera licitación se realizó a fines de 2024 y establecía un precio base de US$2.951.318, pero terminó sin oferentes.

Poggi había anticipado meses atrás que insistiría con la operación cuando mejoraran las condiciones del mercado inmobiliario. Según explicó entonces, el edificio perdió buena parte de la funcionalidad que tuvo durante décadas y representa un costo elevado de mantenimiento para la Provincia.

La casona fue adquirida por San Luis en 1984, tiene aproximadamente 1.443 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y durante más de cuatro décadas funcionó como representación institucional de la Provincia en la Capital Federal.

El destino del dinero constituye el eje central de la decisión política. El Ejecutivo provincial estableció que lo recaudado por la venta será utilizado exclusivamente para continuar la reconstrucción del Hospital Juan Domingo Perón, uno de los principales centros sanitarios de Villa Mercedes y del sur provincial.

El edificio hospitalario sufrió importantes daños durante una tormenta y actualmente atraviesa un proceso de recuperación integral. El Gobierno sostiene además que parte del deterioro acumulado está relacionado con la falta de mantenimiento durante la administración anterior, una valoración atribuida al actual Ejecutivo provincial.

La venta tampoco significará la desaparición de la representación puntana en Buenos Aires. La administración de Poggi prevé trasladar la Casa de San Luis a una sede de menores dimensiones, más económica y funcional, donde continúen realizándose trámites y gestiones para los habitantes de la provincia.

El Gobierno todavía no informó públicamente en el anuncio de este domingo cuál será el precio base de esta segunda convocatoria, un dato que quedará establecido en la documentación del nuevo proceso licitatorio.

Después del intento fallido de 2024, el resultado de la apertura del 10 de diciembre será determinante para saber si la Provincia finalmente logra convertir uno de sus inmuebles más emblemáticos fuera de San Luis en recursos para una de las principales obras sanitarias que actualmente ejecuta en Villa Mercedes.