El dólar blue subió a $1.560 y quedó apenas $20 por encima del oficial

El dólar blue comenzó este lunes 5 de octubre con una leve suba y se negocia a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, en una jornada que muestra movimientos acotados en las principales cotizaciones.

Con esos valores, el paralelo avanzó alrededor de un 0,3% y quedó apenas $20 por encima del dólar oficial del Banco Nación, una brecha mucho menor a la observada durante otros períodos de mayor tensión cambiaria.

En las pizarras del Banco Nación, la moneda estadounidense se ofrece a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, sin modificaciones significativas durante las primeras horas de operaciones.

El dólar MEP, una de las referencias utilizadas para adquirir divisas legalmente mediante operaciones bursátiles, se mueve alrededor de los $1.549, prácticamente en línea con el valor minorista.

El contado con liquidación, utilizado principalmente por empresas e inversores para dolarizar fondos y transferirlos al exterior, se mantiene más arriba, en torno a los $1.625 y $1.628, según las distintas operaciones tomadas como referencia.

El dólar tarjeta o turista, en tanto, se ubica en $2.002 para la venta. Ese valor surge de aplicar al tipo de cambio oficial el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias para determinados consumos realizados en moneda extranjera.

La jornada también muestra una particularidad: las distintas plataformas financieras exhibían durante la mañana diferencias en la cotización informada para el dólar mayorista, por lo que su precio puede modificarse a medida que avance la rueda.

Más allá de esas variaciones intradiarias, el dato que domina el comienzo de la semana es la escasa distancia entre el dólar blue y las cotizaciones legales. Mientras el paralelo se ofrece a $1.560, el MEP permanece apenas por debajo y el oficial del Banco Nación se mantiene en $1.540.

La evolución del mercado durante las próximas horas será seguida de cerca para determinar si esa calma se sostiene o si el aumento inicial del blue anticipa una mayor presión sobre el resto de las cotizaciones.