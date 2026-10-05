Vuelve el 50% de descuento en indumentaria en San Luis y habrá tres días para aprovecharlo

Desde este lunes vuelve a San Luis la promoción que permite comprar indumentaria con un 50% de descuento, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial junto con el Banco Nación. El beneficio estará disponible durante tres jornadas, hasta el miércoles 7 de octubre, en los comercios adheridos de toda la provincia.

La propuesta forma parte del programa Mi San Luis y busca facilitar el acceso a ropa y calzado mediante una combinación de descuento, financiación y reintegro.

Cómo funciona la promoción

Los clientes podrán acceder al beneficio utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y realizando el pago a través de la aplicación MODO BNA+.

Además del 50% de descuento, las compras podrán financiarse en tres cuotas sin interés. El reintegro tiene un tope de $60.000 por cliente durante toda la vigencia de la promoción, por lo que el monto máximo no se renueva cada día.

Hasta cuándo estará disponible

La promoción comienza este lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 7, inclusive.

El beneficio alcanza a los comercios adheridos de distintos puntos de San Luis. Para conocer cuáles participan, los usuarios pueden consultar el listado y el mapa de establecimientos disponibles a través de Semana Nación.

Una nueva edición de la promoción

La propuesta ya había tenido una edición durante septiembre, cuando se aplicaron condiciones similares: 50% de descuento, tres cuotas sin interés y un reintegro máximo de $60.000 por cliente. En esta nueva edición, el beneficio vuelve a concentrarse en tres jornadas consecutivas.