San Luis tendrá un miércoles con tormentas, viento y una máxima de 20 grados

San Luis atraviesa este miércoles una jornada inestable, ventosa y mucho más fresca, después de varios días con temperaturas elevadas. La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó lluvias y tormentas durante las primeras horas y una máxima promedio provincial de apenas 20°C.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones y tormentas de variada intensidad en toda la provincia durante la mañana. Hacia la noche comenzaría una mejora gradual de las condiciones.

El cambio también se sentirá en el termómetro. Las máximas rondarán los 20°C, mientras que las mínimas estarán cerca de los 10°C y, a diferencia de lo habitual, se registrarían hacia la noche debido al ingreso de aire más frío.

El viento sur llegará con ráfagas fuertes

El viento será otro de los protagonistas de la jornada.

Soplará predominantemente desde el sector sur, con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora.

Por momentos, las ráfagas podrían superar los 65 kilómetros por hora, especialmente en las regiones centro y norte de San Luis.

La inestabilidad comenzó durante el martes y motivó una advertencia de la REM por tormentas que podían estar acompañadas por granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas. El aviso inicial se extendía hasta la mañana de este miércoles.

Para la ciudad de San Luis, el Servicio Meteorológico Nacional también prevé una jornada fría e inestable, con precipitaciones durante buena parte del día y temperaturas incluso algo inferiores al promedio provincial.

El jueves seguirá fresco e inestable

El cambio de tiempo no terminará este miércoles.

Para el jueves 8 de octubre, la REM anticipa una jornada todavía algo inestable, con lluvias y chaparrones durante la madrugada y la mañana.

Las temperaturas volverán a bajar: se esperan mínimas cercanas a los 8°C y máximas de apenas 17°C, con viento del noreste y ráfagas fuertes.

El viernes continuará el ambiente fresco, con cielo mayormente nublado, precipitaciones aisladas y temperaturas de entre 8°C y 16°C. Recién hacia el sábado podría comenzar una lenta recuperación, con una máxima cercana a los 19°C.

El escenario marca así un cambio contundente respecto de las jornadas cálidas de comienzos de octubre: tormentas, viento sur y un descenso de varios grados instalarán condiciones más frescas durante buena parte de la semana en San Luis.