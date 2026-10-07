El insólito trueque de Agustín Giay con La Sole durante la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó emoción, homenajes y también una escena inesperada que comenzó a recorrer las redes sociales apenas terminó la fiesta en el Monumental.

El protagonista fue Agustín Giay, quien se acercó a Soledad Pastorutti en pleno campo de juego y le hizo una propuesta particular: entregarle su camperón oficial de la Selección a cambio del poncho celeste y blanco que llevaba la artista.

Todo ocurrió mientras Messi pronunciaba uno de sus últimos mensajes frente a los hinchas, después del triunfo argentino ante Benín y en medio de los homenajes preparados para cerrar su ciclo con la camiseta albiceleste.

Soledad había participado minutos antes del espectáculo de despedida. La cantante interpretó “Brindis” para Messi y luego permaneció en el círculo central junto a futbolistas e invitados.

Fue entonces cuando Giay, actual jugador de Palmeiras y surgido de San Lorenzo, se acercó y señaló el poncho.

La cantante entendió rápidamente la propuesta y aceptó el intercambio.

Giay se quedó con el poncho y Soledad terminó usando el camperón de la Selección, ante las risas de varios de los jugadores que todavía permanecían sobre el césped.

La prenda que llevaba La Sole tampoco era una más. Se trataba de un poncho bandera confeccionado por artesanos catamarqueños, que la artista había recibido durante su presentación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho de este año.

El momento quedó registrado en video y comenzó a viralizarse pocas horas después de la histórica noche del martes.

La despedida de Messi había incluido música en vivo, un espectáculo de drones, luces y distintos homenajes organizados en el Monumental. Soledad fue una de las encargadas del cierre musical de una jornada que reunió a más de 85 mil personas.

Entre tantas imágenes cargadas de emoción, el improvisado trueque entre Giay y La Sole terminó aportando una de las postales más distendidas de una noche que marcó el final de la era Messi en la Selección argentina.