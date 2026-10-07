El dólar blue sube a $1.550 y el oficial se mantiene en $1.540 este miércoles

El mercado cambiario inicia este miércoles 7 de octubre con movimientos acotados y una leve suba del dólar blue, mientras el tipo de cambio oficial permanece sin modificaciones en las pizarras del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, manteniendo los mismos valores con los que transitó las últimas jornadas.

Por su parte, el dólar blue se ofrece a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. La cotización representa una suba del 0,32% y deja al paralelo apenas $10 por encima del valor vendedor del oficial.

La brecha entre ambas referencias continúa así en niveles reducidos. El blue había sumado $5 durante la jornada del martes y este miércoles comienza las operaciones manteniendo esa diferencia frente al dólar comercializado en el Banco Nación.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El dólar tarjeta, utilizado como referencia para consumos en moneda extranjera alcanzados por las percepciones vigentes, se ubica en $1.937 para la compra y $2.002 para la venta. Continúa siendo una de las cotizaciones más elevadas del mercado cambiario.

Cómo están el dólar MEP y el CCL

Entre las alternativas financieras, el dólar MEP se mueve alrededor de los $1.540 para la compra y $1.544 para la venta, prácticamente en línea con el tipo de cambio oficial.

El Contado con Liquidación (CCL), utilizado principalmente para operaciones que permiten girar divisas al exterior mediante la compraventa de activos financieros, se mantiene por encima de los $1.600 y continúa siendo la referencia financiera más alta entre las principales cotizaciones.

La jornada cambiaria se desarrolla con una brecha acotada entre el dólar oficial y el paralelo, mientras el mercado sigue con atención los movimientos del Banco Central y la evolución de las reservas. Con las cotizaciones todavía muy próximas entre sí, cualquier modificación durante la rueda podría alterar nuevamente la relación entre el oficial, el blue y los dólares financieros.