La lluvia golpeó fuerte en San Luis: La Angelina registró 118,7 milímetros

Las lluvias se hicieron sentir con fuerza en distintos puntos de San Luis y dejaron un registro destacado en La Angelina, donde se acumularon 118,7 milímetros de agua en 24 horas, según los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

La medición corresponde al período comprendido entre las 7 del martes y las 7 de este miércoles y convirtió a la localidad ubicada en el departamento Pedernera en el punto con mayor precipitación acumulada de la provincia.

Detrás de La Angelina se ubicaron Beazley, con 41,4 milímetros, y Varela, con 24,6, de acuerdo con los registros de la red provincial.

Continúa la inestabilidad

Las precipitaciones se producen en el marco de un período de inestabilidad que afecta a gran parte de San Luis y que, según la REM, podía extenderse al menos hasta este jueves, con lluvias y tormentas de variada intensidad.

Para este miércoles persistían las probabilidades de precipitaciones, especialmente en distintos sectores de la provincia. El escenario también estuvo acompañado por un marcado descenso de las temperaturas y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía además un alerta por tormentas para sectores de San Luis, con posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes.

El registro de La Angelina se destacó así dentro de una jornada en la que las lluvias alcanzaron a numerosas localidades y volvieron a dejar importantes acumulados en distintos sectores del territorio provincial.