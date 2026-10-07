Hasta cuándo se pueden pagar los impuestos con descuentos en San Luis

Los contribuyentes de San Luis tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar los impuestos Inmobiliario y Automotor y conservar las bonificaciones y descuentos aplicados en las boletas correspondientes al ejercicio fiscal vigente.

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos recordó que quienes no completen el pago dentro del año perderán esos beneficios y deberán afrontar el importe reliquidado sin las bonificaciones a partir de enero de 2027.

Cuáles son los beneficios

De acuerdo con la Ley Impositiva Anual 2026, los padrones de Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano cuentan con una bonificación de hasta el 50%. El mismo porcentaje se aplica a las patentes de automotores, acoplados y motocicletas.

En el caso de los inmuebles rurales, la bonificación alcanza hasta el 30%.

A estos beneficios se agregan los descuentos previstos para los contribuyentes cumplidores, que pueden alcanzar hasta el 40%, según las condiciones establecidas por la legislación tributaria provincial.

Qué pasa después del 31 de diciembre

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos advirtió que los beneficios están condicionados a que las obligaciones correspondientes al ejercicio 2026 sean canceladas durante el presente año.

Si el contribuyente no realiza el pago antes del 31 de diciembre, el impuesto será reliquidado sin las bonificaciones, por lo que deberá abonarse el monto total a partir de enero de 2027.

Además, la DPIP mantiene vigentes distintos regímenes especiales de beneficios para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas, docentes provinciales, viviendas familiares y otros grupos que cumplen determinados requisitos.

De esta manera, el cierre del año fiscal marca también la fecha límite para que los contribuyentes que ya cuentan con los beneficios mantengan las reducciones previstas en los impuestos Inmobiliario y Automotor.