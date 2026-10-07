Acusan a Alejandro Mancuso de vender licencias falsas de entrenador a figuras del fútbol brasileño

Alejandro Mancuso quedó en el centro de una investigación que lo señala por la presunta venta de licencias falsas de entrenador a reconocidas figuras del fútbol brasileño.

La investigación fue realizada por la periodista Joanna de Assis, de UOL, y sostiene que el exfutbolista argentino habría ofrecido una vía rápida para obtener las licencias C, B, A y PRO de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), sin completar el proceso de formación requerido.

Según la investigación, Mancuso habría cobrado alrededor de 100.000 reales, unos 20.000 dólares, por el paquete de cuatro certificaciones, que eran enviadas por correo en pocos días. Entre los futbolistas mencionados como presuntos compradores aparecen Roberto Carlos, Thiago Silva, Felipe Melo, Alex de Souza, Diego Lugano, Luiz Gustavo, Paolo Guerrero, Petkovic y Paulinho.

Uno de los puntos centrales de la investigación es que Mancuso se habría presentado como “director internacional” de la ATFA y habría asegurado que existía un acuerdo para que jugadores con una extensa trayectoria profesional pudieran evitar los años de formación.

Sin embargo, la propia ATFA negó tener cualquier vínculo con Mancuso. En un comunicado, la entidad afirmó que el exfutbolista no integra su Consejo de Administración, no ocupa ningún cargo y no está autorizado para representarla.

La investigación también detectó presuntas irregularidades en los documentos entregados. Entre ellas aparecen errores de escritura, fechas que no coincidirían con las autoridades que figuran como firmantes y códigos QR que, según la investigación, no conducen a los sistemas oficiales de validación.

Mancuso negó las acusaciones. Ante UOL, sostuvo que no forma parte de la ATFA y afirmó que su intervención se limitaba a facilitar contactos para quienes le preguntaban cómo obtener las licencias.

El caso tiene además antecedentes judiciales. La investigación sobre el supuesto esquema comenzó en 2024 y en 2025 hubo un allanamiento en el que se secuestraron certificados vinculados con el caso. Según los reportes publicados, una investigación judicial argentina fue posteriormente archivada por falta de elementos para configurar un delito.

La nueva investigación periodística volvió a poner el nombre de Mancuso bajo la lupa y expuso un presunto circuito de certificaciones que habría permitido a exfutbolistas brasileños obtener licencias de entrenador sin completar la formación exigida por la ATFA.