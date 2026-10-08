EE.UU. transmitirá en vivo el fusilamiento del autor de la masacre de Fort Hood

Estados Unidos se prepara para una decisión sin precedentes: transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el exmayor del Ejército condenado por la masacre cometida en 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas.

El procedimiento está previsto para el próximo 3 de diciembre y, si finalmente se concreta, será la primera ejecución realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961 y el primer fusilamiento militar desde 1945.

Un funcionario del Pentágono confirmó que la ejecución será transmitida en directo, aunque todavía no fueron informados los detalles sobre qué plataforma utilizará el gobierno estadounidense ni cómo podrá acceder el público.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anticipado horas antes que buscaba garantizar que el procedimiento pudiera ser observado públicamente.

Hegseth sostuvo que la intención es mostrar que delitos de esa magnitud tienen “consecuencias graves”. La decisión de ejecutar a Hasan mediante un pelotón de fusilamiento fue aprobada por el presidente Donald Trump después de una recomendación del titular del Pentágono.

La masacre de Fort Hood

Hasan era psiquiatra del Ejército y tenía rango de mayor cuando, el 5 de noviembre de 2009, abrió fuego contra militares y otras personas que se encontraban en el Centro de Preparación para el Despliegue de Soldados de Fort Hood.

El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos y se convirtió en uno de los episodios más graves ocurridos dentro de una instalación militar estadounidense.

Hasan fue herido durante la respuesta de las fuerzas de seguridad y quedó paralizado. Cuatro años después, en 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato y lo condenó a muerte.

Una ejecución inédita para el Ejército estadounidense

La dimensión histórica del procedimiento también radica en el método elegido.

La última ejecución llevada adelante por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ocurrió el 13 de abril de 1961, cuando el soldado John A. Bennett fue ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas.

Para encontrar el antecedente de un fusilamiento realizado por el Ejército estadounidense hay que retroceder hasta 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.

La transmisión en vivo agregará otro elemento extraordinario. Según confirmó el Pentágono a distintos medios estadounidenses, el gobierno pretende permitir que el público observe el procedimiento en tiempo real, una modalidad sin precedentes para una ejecución militar moderna.

La decisión ya abrió un debate en Estados Unidos sobre los límites entre la transparencia estatal y la exposición pública de una ejecución.

La fecha todavía puede enfrentar planteos judiciales

Aunque el 3 de diciembre ya fue fijado como fecha para la ejecución, el procedimiento todavía podría enfrentar obstáculos legales.

El Death Penalty Information Center advirtió que Hasan conserva la posibilidad de recurrir su condena ante tribunales federales civiles, una vía que podría suspender o postergar el cumplimiento de la sentencia.

Si esos planteos no modifican el cronograma, Estados Unidos protagonizará en diciembre un episodio excepcional tanto por el regreso de una ejecución militar después de 65 años como por la decisión de mostrarla en directo a través de una transmisión pública.