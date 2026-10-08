Candela Arizaga cuestionó la restricción que le impide estar con Facundo Moyano en Argentina

Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena luego de mostrarse junto a Facundo Moyano en Madrid y cuestionar públicamente la restricción judicial que les impide mantener contacto en Argentina.

La influencer publicó un descargo en sus redes sociales en el que aseguró que desde hace dos meses tiene prohibido ver a quien definió como su “novio” en el país.

“Hace dos meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país”, escribió Arizaga, en medio de la causa judicial que involucra al ex diputado y dirigente gremial.

Moyano enfrenta una investigación luego de un episodio ocurrido frente a su departamento en el barrio porteño de Belgrano. En ese expediente se analizan denuncias por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

A partir de esa causa se dictó una medida de restricción entre ambos. Según trascendió, tanto Arizaga como Moyano solicitaron que esa prohibición fuera levantada, aunque la Fiscalía se opuso.

Mientras la medida continúa vigente en Argentina, ambos se mostraron juntos en España.

El descargo de Candela Arizaga

En sus publicaciones, la influencer cuestionó la manera en que se difundió el caso y sostuvo que nunca realizó formalmente una denuncia contra Moyano.

“Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, afirmó.

También pidió cautela a quienes opinan sobre la situación y reclamó que se conozca el expediente antes de emitir conclusiones.

El vínculo entre ambos había atravesado momentos de fuerte exposición pública durante las semanas anteriores.

El 29 de septiembre, Arizaga había publicado otro mensaje en el que cuestionó el tratamiento mediático de su vida privada y sostuvo que se habían difundido versiones que, según ella, no reflejaban lo ocurrido.

Días antes también había dirigido duras acusaciones contra Moyano, a quien reprochó haberla grabado sin su consentimiento y haber brindado información a integrantes de su familia y a medios de comunicación.

“Una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas”, escribió entonces.

La Justicia analiza los encuentros

La situación volvió a sumar un capítulo luego de conocerse que la fiscal Florencia Nocerez evalúa citar a Arizaga a raíz de la difusión pública de los encuentros con Moyano pese a la existencia de la medida de restricción.

La funcionaria judicial incluso habría intentado comunicarse con la influencer para avanzar en ese sentido.

El caso presenta así una situación particular: mientras la medida judicial continúa vigente en Argentina, Arizaga y Moyano volvieron a mostrarse juntos en el exterior y reclaman que la prohibición sea revisada.

La definición quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si mantiene, modifica o deja sin efecto la restricción mientras continúa la investigación sobre los hechos que dieron origen al expediente.