Mataron a puñaladas a un hombre denunciado por abuso sexual en Lomas de Zamora

Un hombre de 34 años fue asesinado a puñaladas en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, luego de que una adolescente de 14 años denunciara un presunto abuso sexual. Por el homicidio fue detenido el hermano de la joven, de 18 años.

El episodio ocurrió el viernes, cuando familiares de la adolescente comenzaron a buscarla después de que se retirara sin avisar de la vivienda de su abuela, donde residía desde hacía aproximadamente dos semanas.

Poco después, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de la menor junto a un hombre dentro de una propiedad ubicada en inmediaciones de las calles Martell y Miatello.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la adolescente dentro de la vivienda de Fabián Norberto Sosa, un vecino de la zona. Según la información reunida durante las primeras horas de la investigación, la joven estaba vestida y recostada sobre una cama.

En medio de la situación, la propiedad habría sido incendiada por vecinos luego de que la familia encontrara a la adolescente.

El ataque y la detención

Sosa había sido trasladado al Hospital Allende después de recibir varias puñaladas. Ingresó con heridas en el abdomen y en el muslo izquierdo, pero murió luego de sufrir una descompensación como consecuencia de las lesiones.

A partir de los testimonios incorporados al expediente, los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora identificaron como presunto autor del ataque al hermano de la adolescente, de 18 años, quien fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación por el homicidio quedó en manos de la UFI N°19 de Lomas de Zamora, mientras que la denuncia por el presunto abuso sexual es investigada de manera paralela por la UFI N°9.

Según fuentes vinculadas al expediente, Sosa tenía antecedentes en una causa por delitos sexuales iniciada en 2012 y había estado detenido en la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela.