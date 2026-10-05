ADOPCIÓN
Buscan una familia en San Luis para dos hermanas que esperan ser adoptadas
El Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA) de San Luis lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que pueda recibir a dos hermanas que se encuentran en condiciones de ser adoptadas. El llamado está dirigido a personas solas, parejas o matrimonios que residan en la provincia y estén dispuestos a asumir el compromiso de construir junto a ellas un proyecto familiar basado en el cuidado, el respeto y el acompañamiento.
La convocatoria tiene como uno de sus principales objetivos preservar el vínculo entre las hermanas y garantizar su derecho a crecer en un ámbito familiar que les proporcione estabilidad y contención.
Una búsqueda abierta a la comunidad
El llamado se realiza de manera pública debido a que, dentro del registro de postulantes, no se encontraron familias cuyas capacidades parentales adoptivas resulten compatibles con las necesidades particulares de las niñas. La dificultad para encontrar grupos familiares dispuestos a adoptar hermanos es una problemática que también se presenta en otras jurisdicciones.
El perfil buscado contempla personas que puedan ofrecer disponibilidad afectiva, paciencia y una red de apoyo suficiente para acompañar el proceso de integración familiar y el desarrollo de ambas.
Desde el organismo remarcaron que quienes se interesen deberán conocer y respetar las historias de vida de las niñas y asumir un compromiso sostenido con su crianza.
Cómo consultar
Las personas interesadas pueden comunicarse con el Registro Único de Postulantes para Adopción, que atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00.
En la ciudad de San Luis, la sede funciona en 9 de Julio 934, planta baja, y se puede contactar al correo [email protected].
En Villa Mercedes, la atención se realiza en el extremo sur de calle Lavalle, en el Parque Costanera Río V, mediante [email protected].
En la tercera circunscripción, con sede en Santa Rosa, el contacto es [email protected], en el edificio Multifuero ubicado sobre la Autopista 55.
El proceso contempla entrevistas y evaluaciones profesionales destinadas a determinar la compatibilidad entre los postulantes y las necesidades de las niñas.
Por tratarse de menores de edad, el organismo mantiene bajo reserva aquellos datos que permitan identificarlas y brinda la información específica sobre su situación únicamente a través de los canales institucionales correspondientes.