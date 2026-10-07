La construcción repuntó 0,4% en agosto y cortó una racha de dos meses en baja

La actividad de la construcción mostró una leve recuperación en agosto y avanzó 0,4% respecto de julio, con lo que logró cortar una racha de dos meses consecutivos de caídas, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El repunte mensual, sin embargo, no alcanzó para revertir la comparación interanual. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró una caída del 4,4% frente a agosto de 2025.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el sector mantiene un resultado positivo, aunque moderado: la actividad se ubicó 0,8% por encima del mismo período de 2025.

El comportamiento de los materiales utilizados en la construcción también mostró diferencias. En la comparación interanual, el consumo aparente de algunos insumos registró subas, entre ellos el grupo que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, que aumentó 19,4%, y las placas de yeso, con una mejora del 1,2%.

En sentido contrario, varios materiales presentaron bajas durante agosto. Entre ellos se ubicaron el yeso, el asfalto, los pisos y revestimientos cerámicos, los mosaicos, los ladrillos huecos, las cales y el cemento Portland.

El dato de agosto marca así una recuperación mensual todavía acotada: la construcción logró dejar atrás dos meses de retroceso, pero continúa por debajo de los niveles de actividad registrados durante el mismo mes del año pasado.