Conmoción en Villa La Angostura: una niña de 3 años fue asesinada y acusan a su padre

Una niña de apenas 3 años fue asesinada en Villa La Angostura y su padre quedó bajo custodia policial como principal acusado por el crimen. El hecho ocurrió durante la noche del sábado en una vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos y generó horror y conmoción en la localidad neuquina.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, la menor fue atacada con un arma blanca en el marco de un episodio de violencia familiar. La pequeña murió en el lugar como consecuencia de las heridas.

El hombre señalado como presunto autor fue identificado como Carlos Arias, quien intentó quitarse la vida después del episodio. Tras recibir las primeras atenciones en Villa La Angostura, fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado en grave estado y con custodia policial.

La investigación apunta a determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. Según las primeras reconstrucciones, allí se habría producido una discusión entre el hombre y su pareja, mientras se encontraba la niña. La mujer habría logrado salir del domicilio antes de que se produjera el desenlace fatal.

La Justicia ordenó un allanamiento y nuevas pericias en la vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre Del Chilco y Del Pehuén. Personal de Criminalística y especialistas del Poder Judicial de Neuquén trabajan para reconstruir la secuencia y reunir elementos que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.

La causa está a cargo del fiscal Adrián De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya y bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila. Mientras continúan las medidas judiciales, el acusado permanece internado y bajo custodia policial.

La investigación también confirmó que la familia sería oriunda de Lamarque, Río Negro, y se encontraba transitoriamente en Villa La Angostura. Por el momento, la Fiscalía aguarda el resultado de las pericias para determinar con precisión cómo se desarrolló el ataque y avanzar en la causa por el homicidio de la niña.