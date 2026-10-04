Los gobernadores mantienen cautela ante el plan del Gobierno para eliminar las PASO

Los gobernadores mantienen cautela frente al proyecto del Gobierno nacional para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pese a los gestos de acercamiento registrados durante el viaje oficial a Francia y las conversaciones mantenidas con funcionarios de la Casa Rosada.

Según consultas realizadas por Noticias Argentinas, varios mandatarios reconocieron que la eliminación de las PASO estuvo presente en las conversaciones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, por el momento no existe un acuerdo cerrado y los gobernadores mantienen abiertas sus posiciones.

Un acuerdo todavía en construcción

Uno de los puntos que habría formado parte de las conversaciones es la posibilidad de eliminar las primarias nacionales a cambio de que La Libertad Avanza evite impulsar candidaturas que compliquen a los gobernadores en sus respectivos distritos.

La posibilidad generó expectativas dentro del oficialismo, pero entre los mandatarios prevalece la prudencia. Algunos recuerdan que durante las elecciones legislativas anteriores hubo fuertes disputas entre el espacio libertario y distintos gobiernos provinciales, con excepciones como Mendoza, Chaco, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires.

Por ese antecedente, los gobernadores esperan que las conversaciones avancen antes de expresar públicamente un respaldo definitivo a la iniciativa.

La negociación continuará esta semana

La discusión se trasladará ahora a Buenos Aires. Santilli deberá profundizar las conversaciones individuales con los mandatarios, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá a su cargo parte de las negociaciones vinculadas con los reclamos provinciales y las transferencias destinadas a obras públicas.

La eliminación de las PASO no es el único tema que el Gobierno busca acordar con las provincias. El Presupuesto 2027 también forma parte de la agenda de negociación y constituye una de las principales herramientas para intentar consolidar apoyos en el Congreso.

El Gobierno destaca los resultados de la gira

En la Casa Rosada hacen un balance positivo de la denominada “Argentina Week” realizada en París y valoran especialmente la presencia conjunta de funcionarios nacionales y gobernadores.

El Gobierno también destacó anuncios de inversiones por unos US$24.000 millones vinculados con la agenda económica desarrollada durante la gira.

En paralelo, el oficialismo necesita reunir apoyos parlamentarios para avanzar con la reforma electoral. En el Senado cuenta con 21 bancas propias y necesita alcanzar 37 votos para aprobar el proyecto, por lo que deberá sumar voluntades de otros bloques.

Entre los gobernadores que aparecen más cerca de respaldar la eliminación o suspensión de las PASO figuran Raúl Jalil, Rolando Figueroa, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés e Ignacio Torres. También podrían acompañar la iniciativa Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua, Alfredo Cornejo y Martín Llaryora, aunque las posiciones todavía son materia de negociación.

En cambio, otros mandatarios mantienen una postura más distante y algunos sectores aliados del oficialismo en el Senado, como parte del radicalismo y el PRO, ya expresaron resistencia a eliminar las primarias.

El proyecto oficial contempla además la eliminación de las PASO para la elección de candidatos nacionales y presidenciales y establece mecanismos propios para que cada partido o alianza defina sus postulantes. También incorpora modificaciones vinculadas con la denominada Ley de Ficha Limpia.