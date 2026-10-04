Anticipan cinco días de lluvias y tormentas en San Luis

San Luis tendrá varios días de tiempo inestable. La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) emitió un informe especial que anticipa lluvias y tormentas de variada intensidad desde este domingo y hasta el jueves 8 de octubre, con mejoramientos temporarios y la posibilidad de que las condiciones se prolonguen más allá de ese período.

El escenario abarcará buena parte del territorio provincial, aunque la intensidad de las precipitaciones y las condiciones del viento podrían variar según la región.

Domingo con lluvias y fuertes ráfagas

Para este domingo se espera una jornada ventosa e inestable, con un leve descenso de las temperaturas. El cielo estará parcialmente nublado y existe probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las regiones centro y norte.

La temperatura mínima rondará los 8°C y la máxima alcanzará los 22°C. El viento soplará del noreste, con ráfagas fuertes en la zona central y muy fuertes hacia el norte provincial.

La REM también precisó que las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán durante la tarde, mientras que las ráfagas podrían superar los 60 km/h en sectores del centro y noroeste.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

La inestabilidad continuará durante el lunes. Se prevé cielo parcialmente nublado y posibles precipitaciones en las regiones centro y norte, con temperaturas que rondarán los 8°C de mínima y los 24°C de máxima. El viento será del noreste.

Para el martes persistirán las condiciones inestables. El cielo se presentará de mayormente a parcialmente nublado, con temperaturas promedio de entre 12°C y 22°C y viento predominante del sector sur.

El informe especial mantiene el escenario de inestabilidad hasta el jueves 8, aunque la REM aclaró que las mayores precisiones del pronóstico corresponden, por el momento, a las primeras jornadas del período.

La inestabilidad podría prolongarse

Uno de los datos destacados del informe es que la situación no necesariamente finalizaría el jueves. La REM advirtió que el período de inestabilidad podría extenderse más allá del 8 de octubre, por lo que el comportamiento de las condiciones meteorológicas deberá seguirse durante los próximos días.

De esta manera, la provincia atravesará una semana marcada por la presencia de nubosidad, lluvias y tormentas intermitentes, con períodos de mejoramiento y variaciones en las temperaturas y el viento según cada jornada.