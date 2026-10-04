Investigan el hallazgo de una persona sin vida en un canal del paraje San Miguel

Una persona fue encontrada sin vida este sábado por la mañana en el interior de un canal ubicado en las cercanías de la escuela del paraje San Miguel, en el departamento Ayacucho.

El hallazgo fue comunicado a efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 5, que se trasladaron hasta el lugar y establecieron un perímetro de resguardo para preservar la escena mientras avanzaban las primeras actuaciones. Reportes periodísticos coinciden en que el cuerpo fue encontrado dentro de un canal de la zona y que, por el momento, no fueron informadas públicamente las circunstancias de la muerte.

La necropsia será clave

Tras el hallazgo, intervino personal policial especializado para realizar las tareas correspondientes. Durante las próximas horas está prevista la realización de la necropsia, un procedimiento que permitirá avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento.

Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad de la persona encontrada ni se estableció si la muerte fue accidental o si intervino otra circunstancia.

Continúa la investigación

Mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses, los investigadores trabajan para reconstruir lo ocurrido y establecer cómo llegó la persona hasta el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial, que deberá determinar las próximas medidas a partir de los resultados de la necropsia y de las actuaciones realizadas en la escena.

Por el momento, la causa permanece en etapa de investigación y no se informó la existencia de una hipótesis definitiva sobre las circunstancias del fallecimiento.