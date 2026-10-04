Brasil cerró las urnas y todo apunta a una definición por balotaje entre Lula y Bolsonaro

Brasil cerró este domingo una jornada electoral decisiva y comenzó el conteo de votos de una elección presidencial marcada por la fuerte disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Los datos preliminares indican que todo se definiría en una segunda vuelta, ya que ninguno de los candidatos obtuvo el 50% necesario para cerrar las urnas en esta votación.

Los centros de votación cerraron a las 17:00, aunque las personas que permanecían haciendo fila a esa hora pudieron emitir su voto. A partir de ese momento comenzó la totalización de los resultados por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La elección convocó a cerca de 159 millones de electores, que además de elegir presidente votaron cargos legislativos y autoridades estaduales. El sistema electrónico brasileño permite que los primeros resultados comiencen a conocerse poco después del cierre de las urnas.

Las primeras estimaciones difundidas tras el cierre mostraron una disputa más cerrada de la que anticipaban algunos pronósticos. La información publicada inicialmente señala una diferencia de entre dos y tres puntos entre Lula y Flávio Bolsonaro, aunque aclaran que se trata de datos preliminares sujetos al escrutinio oficial.

Con el avance de la carga de las actas, el candidato del Partido Liberal comenzó a ubicarse por delante de Lula en el conteo provisorio. Con más del 90% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro rondaba el 48%, mientras que el actual presidente se acercaba al 44%, una diferencia que dejaba encaminado un eventual balotaje.

Si efectivamente ninguno alcanza el 50% de votos válidos, los candidatos deberán volver a enfrentarse en una segunda elección, prevista para el 25 de octubre.

La jornada electoral también definió gobernadores, diputados federales, senadores y legisladores estaduales. Mientras avanza el escrutinio, la atención queda concentrada en la disputa presidencial y en la posibilidad de que Brasil vuelva a una segunda vuelta entre Lula y un representante directo del espacio político de Jair Bolsonaro.