Milei felicitó a Flávio Bolsonaro y anticipó una posible alianza entre Argentina y Brasil

El presidente Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por su resultado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y expresó su expectativa de comenzar a trabajar junto al candidato del Partido Liberal para profundizar el vínculo entre ambos países.

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, escribió Milei en sus redes sociales. El mandatario argentino acompañó el mensaje con un fuerte respaldo al dirigente brasileño.

Bolsonaro enfrentará a Lula en el balotaje

Con casi la totalidad de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro quedó en el primer lugar con alrededor del 47% de los votos, mientras que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo cerca del 45%.

El resultado determinó que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta y que la definición de la Presidencia brasileña se traslade al balotaje del 25 de octubre.

La elección tendrá así un nuevo capítulo entre el candidato del Partido Liberal y el referente del Partido de los Trabajadores.

El mensaje de Milei

Tras conocerse los resultados, Milei publicó un mensaje en el que calificó la elección de Flávio Bolsonaro como “histórica” y planteó que ambos países tienen oportunidades de cooperación.

El Presidente argentino sostuvo que existe margen para ampliar los vínculos comerciales, culturales y políticos entre Argentina y Brasil y afirmó que las oportunidades para ambas naciones “son infinitas” si trabajan en conjunto.

El respaldo de Milei se suma a otras manifestaciones públicas realizadas durante la jornada electoral. Antes del cierre de los comicios, el mandatario había compartido mensajes en redes sociales en apoyo a la candidatura de Bolsonaro.

La elección y su impacto regional

La definición brasileña es seguida de cerca por el Gobierno argentino debido al peso político y económico de Brasil en la región.

Durante la jornada, Milei también había utilizado sus redes sociales para marcar diferencias con Lula, mientras que dirigentes argentinos de distintos sectores expresaron posiciones contrapuestas frente a los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta.

La elección brasileña tendrá su instancia definitiva el 25 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro y Lula da Silva vuelvan a enfrentarse en las urnas para definir quién gobernará Brasil.